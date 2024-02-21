Ихтиолог оценил шанс груперов захватить Черное море Ихтиолог Симаков: Черное море непригодно для жизни груперов

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Замеченные в Черном море хищные рыбы груперы, более характерные для Индо-Тихоокеанской области и Атлантики, вряд ли смогут расплодиться в непривычной для них малосоленой воде, считает профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков. Тем не менее в беседе с «360» он рассказал, что эти лучеперые хищники могут лишить местную рыбу кормовой базы и представляют определенную опасность для человека.

Групер — это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. <...> Она иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне, — предупредил ученый.

Он добавил, что груперы, или Epinephelus, имеют длину от 20 см до 2,5 м и более. Масса колеблется от 100 г до 455 кг. Окраска может меняться в зависимости от окружающих условий. В Индо-Тихоокеанской области известны 88 видов груперов, в Западной Атлантике обитают 11 видов, в Восточной Атлантике и Средиземном море — девять видов этих рыб. С помощью сильно выдвигающейся верхней челюсти они могут засасывать добычу, в том числе мелких акул и других рыб, омаров, скатов и даже молодых черепах. Некоторые виды груперов — промысловые, их мясо нежирное и низкокалорийное.

Как предположил ихтиолог, замеченные груперы, скорее всего, попали в Черное море из какого-нибудь аквариума. Ученый подчеркнул, что черноморская вода слишком малосоленая для этих рыб и они едва ли смогут в ней расплодиться.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что груперы в Черном море могут быть опасны, так как они охотятся на местную рыбу и уничтожают всю кормовую базу. Однако, по его мнению, поимка и истребление вида не помогут решить экологические проблемы.