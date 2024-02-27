Игры в подъезде обернулись для омского третьеклассника смертью В Омске третьеклассник сорвался с перил и разбился насмерть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело девятилетнего мальчика обнаружили в подъезде дома на Молодогвардейской улице в Омске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, ребенок решил скатиться по перилам лестницы вместе с 11-летним братом, но сорвался и разбился насмерть. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти девятилетнего мальчика в результате падения с шестого этажа лестничной площадки, — говорится в сообщении.

Мальчик получил смертельные травмы в результате падения. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и выяснить вопрос о безопасности конструкций здания и наличии ограждений в подъезде. Действиям работников управляющей компании также будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что тело 11-летней девочки, об исчезновении которой стало известно в начале года, нашли 25 февраля без одежды на берегу реки Полонки в Порховском районе Псковской области. Труп ребенка лежал в яме.