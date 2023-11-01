Игра в дартс с ножом закончилась смертью мужчины в одной из школ Петербурга Mash: мужчина умер от потери крови после метания ножа в одной из школ Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что минувшей ночью на территории школы имени Героя России Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге нашли окровавленное тело мужчины. По данным канала, причиной смерти стала потеря крови от ножевого ранения.

Канал пишет, что мужчина вместе со школьным охранником распивал алкоголь, они заперлись в комнате охраны и, будучи в нетрезвом состоянии, решили покидать складной нож в дверцу деревянного шкафа. По словам охранника, нож отскочил прямо в ногу его друга. Он попытался оказать пострадавшему первую помощь и обмотал ногу туалетной бумагой и перетянул куском жалюзи. Однако это не помогло, мужчина умер до приезда скорой помощи. Полиция разбирается в деталях произошедшего.

Ранее в Ижевске ученик восьмого класса нанес однокласснику три ножевых ранения во время урока. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

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