Игра на площадке закончилась для второклассника внутрибрюшным кровотечением «Mash»: у ребенка из Петербурга открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик второго класса сорвался с высоты во время игры на детской площадке в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». У мальчика открылось внутрибрюшное кровотечение.

Инцидент произошел на Кушелевской дороге. После падения с высоты ребенок серьезно пострадал, у него травмирована селезенка. Второклассника срочно доставили в реанимацию.

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Помимо внутрибрюшного кровотечения медработники диагностировали у него травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов. Кроме того, при падении мальчик получил гематому лево-височной области.

Ранее девятилетняя девочка погибла при пожаре в Раменском городском округе из-за короткого замыкания в холодильнике. 18-летний старший брат попытался спасти сестру, но школьница закрылась изнутри, поэтому он не смог попасть к ней в комнату.

До этого школьник из петербургского поселка Песочный попал в реанимацию из-за шалости на перемене. Во время спуска вниз по перилам ребенок потерял равновесие и упал на лестницу. В больнице пятикласснику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы костей черепа.