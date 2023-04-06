Игра на перемене в школе обернулась смертью СК: 14-летний школьник в Башкирии умер после борьбы на перемене

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В Башкирии в городе Октябрьском 14-летний ученик одной из школ скончался после борьбы со сверстником на перемене, сообщили на сайте управления СК по республике. Педагоги пытались помочь мальчику и вызвали врачей, но к моменту их прибытия подросток уже скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

Как установлено следствием, 6 апреля 2023 года на перемене в одной из школ города Октябрьского двое сверстников в ходе игры начали бороться, после чего одному из подростков стало плохо. Учащиеся и педагогический состав попытались помочь ему и вызвали бригаду медицинских сотрудников, однако по прибытию была констатировали смерть подростка, — говорится в сообщении СК.

Криминалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Точную причину смерти школьника установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следователи также проверят, в какой мере работниками образовательного учреждения обеспечивалась безопасность учеников. По результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка.

Ранее в Прикамье подросток в сельской школе порезал ножом другого ученика. СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, нападавший был изгоем в коллективе и хотел перерезать весь класс, но успел атаковать только одного мальчика со спины, в это время остальные разбежались.

В Башкирии ранее 13-летняя ученица набросилась с кухонным ножом на школьниц, сидящих рядом. В результате две девочки получили ранения в шею и в поясницу. Им была оказана медицинская помощь, сейчас жизни школьниц ничто не угрожает.