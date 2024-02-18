Игла от швейной машинки отскочила в глаз девочке в Петергофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петергофе во время занятий в швейном кружке игла отскочила от машинки в глаз 14-летней девочки, сообщает 78.ru. По его данным, школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Иголка от швейной машинки сломалась и отскочила девочке в левый глаз. Ребенка доставили в больницу с повреждением конъюнктивы и роговицы глаза.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Красноярске на новогодней елке в школе ученик четвертого класса напал на одноклассника из-за шоколадки и проткнул ему глаз. Пострадавшего мальчика госпитализировали и провели срочную операцию, его родители написали заявление в полицию. Перед этим педагоги и семьи других учеников уже жаловались в правоохранительные органы на поведение напавшего ученика. Школьника поставили на учет в подразделение МВД по делам несовершеннолетних, его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В декабре в Санкт-Петербурге мальчик сломал руку во время занятий в школе танцев. Врачи диагностировали у ребенка перелом обеих костей левого предплечья со смещением. СМИ публиковали видео с камеры наблюдения, на котором видно, что находившийся рядом преподаватель не заметил опасный трюк ученика, который привел к травме.