«Иди и смотри»: ВС России установили контроль над Синьковкой под Купянском

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Синьковка под Купянском. Бои продолжаются на окраинах села, отмечает канал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Синьковка занята русскими войсками. Наступление на Купянск продолжается, — сообщил источник канала.

Ранее сообщалось, что под контроль российской армии перешли пять поселков в Харьковской области. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, они находятся в так называемой серой зоне. Люди в этих населенных пунктах проживают в очень тяжелых условиях, добавил он.

Минобороны РФ сообщило о взятии российскими силами опорного пункта и наблюдательного поста Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Якимкин добавил, что подразделения ВС РФ продолжают продвижение в районе населенного пункта Ольшаны к западу от Харькова.

Ганчев ранее сообщил, что ВСУ активно перебрасывают в Харьков регулярные войска и иностранных наемников. По его словам, украинское командование сомневается в том, что удастся удержать линию обороны.