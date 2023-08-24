Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает о серии мощных взрывов в Херсоне. По данным источника, наносятся удары. Херсон находится под контролем Вооруженных сил Украины. Минобороны России пока не комментировало ситуацию.
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Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает о серии мощных взрывов в Херсоне. По данным источника, наносятся удары. Херсон находится под контролем Вооруженных сил Украины. Минобороны России пока не комментировало ситуацию.