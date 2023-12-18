«Иди и смотри»: российские силы окружают Авдеевку

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России окружают Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным канала российская армия развивает наступление по флангам авдеевского укрепрайона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Клещи вокруг Авдеевки сжимаются. ВСУ (Вооруженные силы Украины. — NEWS.ru) отступают, — рассказал источник канала.

По его словам, бои также идут непосредственно в городской застройке. В свою очередь ВСУ пытаются перекинуть резервы и произвести ротацию.

О том, что на Авдеевском направлении идут тяжелые бои ранее сообщал и политик Олег Царев. Российские силы, по его словам, делают успехи в плане перерезания последнего пути снабжения ВСУ на линии Очеретино — Бердычи — Орловка — Авдеевка. Подразделения ВС РФ атакуют позиции противника по направлению к населенному пункту Новокалиново. В то же время ВСУ готовятся к обороне Авдеевского коксохимического завода.

До этого обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек подтвердил, что ВСУ полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации. По его словам, продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, а для ВСУ складывается катастрофическая ситуация.