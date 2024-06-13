«Идет бой»: депутат заявил, что ВС РФ взяли под контроль 70% Часова Яра Депутат Водолацкий: Часов Яр в ДНР под контролем ВС РФ на примерно 70%

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Часов Яр в ДНР на сегодняшний день на примерно 70% находится под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российские военные обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения и продовольствия.

Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой, — добавил Водолацкий.

До этого он рассказывал, что ВС РФ продолжают продвижение по населенному пункту. Тогда он отметил, что среди пленных в Часовом Яре много мобилизованных украинцев, «пойманных на улице».

Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос заявил, что положение Часова Яра осложняет продвижение российских войск. В связи с этим бои за город будут ожесточенными, допустил он. Военнослужащий пояснил, что прошел «бахмутскую мясорубку», и по опыту предвидит «горячую встречу» противника.

Военный эксперт Борис Рожин упоминал, что российские войска постепенно продвигаются в Часове Яре, несмотря на сопротивление ВСУ, ВС РФ «обрабатывают» вражеские позиции из «Солнцепека» с южной стороны микрорайона Канал. В то же время по улице Зеленой были взяты под контроль общежитие ПТУ и многоэтажка, ликвидированы несколько пунктов временной дислокации, перечислил он.