«Хуже животных»: знакомая нападавшего об избиении инвалида в Хабаровске Жительница Хабаровска: избивший инвалида подросток из неблагополучной семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из нападавших на инвалида в Хабаровске молодых людей из неблагополучной семьи, рассказала NEWS.ru его одноклассница. По ее словам, ему 17 лет, а его родителям «все равно на детей». Остальные нападавшие живут в другом поселке и с ранних подростковых лет употребляют алкоголь.

Одному из обидчиков 17 лет, он выпускник прошлого года. Раньше учился со мной в одном классе. Семья у него неблагополучная, родителям там вообще все равно на детей. Другие нападавшие из соседнего поселка. Они с ранних подростковых лет пьют алкоголь, курят. Вот и в этот раз напились и повели себя хуже животных, — рассказала она.

По ее словам, молодые люди «гордились своим поступком» и показывали всем видео с избиением инвалида. Их уже задержали, пояснила она. Что касается избитого, то она называет его «очень добрым и отзывчивым» мальчиком.

Ранее стало известно, что группа 16–17-летних подростков избила 20-летнего жителя поселка Горный. Молодой человек страдает умственной отсталостью. Нападавшие его напоили спиртным, увели в заброшенную четырехэтажку, где сначала обливали горячей водой, а потом избили, записывая все на видео.

В начале марта сообщалось об избиении инвалида группой подростков в Перми. Они напали на него на улице и стали снимать происходящее на камеру. Правоохранители заинтересовались делом, после того как кадры появились в Сети.