Хуснуллин заявил, что вопрос водоснабжения Севастополя практически решён

https://static.news.ru/photo/abaaf800-49d9-11eb-9289-fa163e074e61_660.jpg Подача воды из Кадыковского карьера в Севастополь Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вопрос водоснабжения Севастополя практически решён. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По Севастополю проблема практически закрыта, доработаем там, сделаем определённый запас гарантированно, чтобы у города не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее, мы занимаемся поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины, — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам заместителя председателя правительства, в Крыму в круглосуточном режиме идут работы по поиску воды, они не приостановятся даже 1 января. По словам Хуснуллина, основная ставка сейчас сделана на бурение. Он выразил уверенность в том, что вопрос с водоснабжением Крымского полуострова будет решён.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в Севастополе найдены дополнительные источники воды. Он также поблагодарил губернатора города Михаила Развозжаева за решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

Как писал NEWS.ru, Киев знает о планах по опреснению воды на Крымском полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее до 85% пресной воды в Крым поставляла Украина через Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды была приостановлена. Из-за начавшегося дефицита в нескольких регионах на Крымском полуострове введена режимная подача воды в дома.