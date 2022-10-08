Хуснуллин сообщил о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время пресс-подхода у здания Росавтодора в Крыму

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, в связи с этим все поезда — пассажирские и грузовые — смогут свободно проехать по запланированному маршруту, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что все технические возможности для этого есть.

По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть, — сказал он.

Ранее Минтранс опубликовал видеоролик с тестовым поездом, который прошел по железнодорожному полотну впервые после взрыва на объекте. Испытание дорожного объекта после инцидента прошло успешно.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев из-за взрыва на мосту поручил усилить контроль за транспортной безопасностью, а также проводить усиленный досмотр транспортных средств на объекте.

ЧП на морской переправе произошло утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту подорвался грузовой автомобиль, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека.