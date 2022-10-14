Хуснуллин рассказал, когда по Крымскому мосту пойдут грузовики Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру 15 октября

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост

К вечеру 15 октября по Крымскому мосту планируется запустить движение грузового транспорта, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что к указанному сроку ожидается усиление существующих опор переправы, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, сейчас по мосту, на котором почти неделю назад подорвался грузовик, ежечасно проезжают до 90 автомобилей.

Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики, — сказал Хуснуллин.

Ранее стало известно, что работы по ремонту Крымского моста должны быть завершены к 1 июля 2023 года, его восстановлением займется компания «Нижнеангарсктрансстрой». Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Взрыв на мосту произошел в прошлую субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне объекта взорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.