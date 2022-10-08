Хуснуллин назвал условие проезда автобусов по Крымскому мосту Хуснуллин: автобусам разрешат проезжать по Крымскому мосту, если его состояние это позволит

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Марат Хуснуллин

Автобусы смогут проезжать по Крымскому мосту в том случае, если состояние объекта позволит это делать, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, инструментальное обследование моста будет проведено в течение суток, передает ТАСС.

Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования. Через сутки у нас будет предварительная информация, мы ее проверим. Договорились, что помимо инструментального [обследования] проведем физическую нагрузку, <...> после этого скажем точные сроки восстановления, — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что пока по мосту пускают лишь легковые автомобили.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что паромная переправа для автомобилей будет осуществляться бесплатно, а отели в республике позволят гостям задержаться еще на сутки без дополнительной платы.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября около 6 утра. На ходу взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, проезжавшего мимо. По имеющимся данным, три человека погибли. После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.