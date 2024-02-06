Хулиганы в Екатеринбурге кидали на машины с балкона гантели и соленья

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Хулиганы кидали с балкона стеклянные банки и гантели на припаркованные машины и проходящих мимо людей в Екатеринбурге на бульваре Петра Кожемяко, сообщает E1.RU. Там отмечается, что, скорее всего, это баловались дети, живущие на верхних этажах.

Кидались стеклянными банками, которые разбивались вдребезги. А однажды сбросили гирю, — рассказала одна из жительниц дома.

Жильцы несколько раз обращались в полицию, аргументируя это тем, что «бомбежка» происходила совсем рядом с пешеходами и была опасна для жизни прохожих. Однако помощи не дождались.

Ранее несколько жителей Челябинска расстреляли припаркованные автомобили на улице Сталеваров металлическими шариками. Предположительно, злоумышленники вели огонь из окон многоэтажек. Им удалось испортить семь машин, припаркованных у детского центра. У некоторых сработали сигнализации, однако они не привлекли внимания владельцев, поэтому ущерб граждане увидели только утром.

До этого вооруженный пневматическим пистолетом мужчина ворвался в один из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга, понадкусывал лежащие на прилавках продукты, после чего отказался за них платить. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, прибывшие на место сотрудники ведомства задержали злоумышленника.