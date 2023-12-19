Economist: пожилому новобранцу ВСУ не дали взять на фронт вставную челюсть

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилому новобранцу Вооруженных сил Украины не позволили взять с собой на фронт вставную челюсть, это «одна из худших историй» о призыве на фронт, пишет Economist. Авторы статьи отмечают, что мобилизованных собирали по деревням без предупреждения.

Результатом мобилизации стало то, что всего лишь за несколько дней в окопах Донбасса из двух десятков таких военнообязанных из строя выбыли шестеро. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения.

Новые рекруты были из разных слоев общества, но их объединяло одно: после элементарной подготовки в Западной Европе никто из них не ожидал, что их направят в штурмовое подразделение на самом горячем участке украинской линии фронта, — пишет издание.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что украинское правительство эксплуатирует только определенные категории граждан, когда речь идет о мобилизации. По его мнению, избирательность властей вызывает раздражение у солдат на фронте, поскольку бойцам ВСУ «не хватает правды». Он считает, что пропаганда киевского режима еще может поддерживать уровень ненависти, который позволяет котлу не остывать и в нем «перевариваются» многие несогласные. Но температура будет падать вместе с тем, как хватка карательного аппарата будет слабеть и солдаты начнут задавать неудобные вопросы.

Ранее газета The Washington Post писала о том, как украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область.