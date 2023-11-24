Дачница в Иркутске покусала пристава за требование снести баню на Байкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Иркутской области напала на сотрудника Федеральной службы судебных приставов, который потребовал снести построенную ею баню на берегу Байкала, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, 53-летняя женщина покусала пристава. Суд назначил ей штраф в виде 70 тысяч рублей и постановил снести строение.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина открыл огонь по судебным приставам в поселке Су-952. Стрелявший также грозился сжечь каждого, кто приблизится к его дому. Приставы планировали выселить его из квартиры и наложить арест на автомобиль. Однако мужчина поджег машину и начал расстреливать ее из оружия. Он несколько лет проживал по договору соцнайма в аварийном доме и отказывался переезжать в однокомнатную квартиру с ремонтом.

До этого житель Челябинской области напал на сотрудников полиции и ранил одного из них ножом. Инцидент произошел в городе Златоусте. Жильцы многоквартирного дома пожаловались на неадекватное поведение ранее судимого соседа. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина забаррикадировался в квартире. Тогда-то он и ранил полицейского. В ответ стражи порядка применили табельное оружие и ранили дебошира.