Художнику вынесли приговор за вандализм с упоминанием Путина Художнику из Екатеринбурга Леониду Черному на полгода ограничили свободу за надпись про Путина

Фото: shutterstock

Уличный художник из Екатеринбурга Леонид Черный (настоящее имя Егор Ледякин) получил полгода ограничения свободы за нанесение на овощной ларек оскорбительной надписи про президента РФ Владимира Путина, передает Telegram-канал «Вечерние ведомости». Его признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти.

Ледякину запрещено выезжать из города, выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия. Переехать художник может с разрешения органов. Будет ли прокуратура, требовавшая два года ограничения свободы, обжаловать приговор — пока неясно.

Сам Егор поделился положительными эмоциями после приговора.

Чудесно [чувствую себя]. Потому что меня не под белы рученьки увели, а я своими ножками ухожу. <...> Все это закончилось наконец-то, как хотелось. Теперь можно выдохнуть и нормальную жизнь пожить. Убрали два эпизода, это великолепно, — сказал художник.

В прошлом году правоохранители задержали художника Ивана Волкова, который создал на Марсовом поле в Санкт-Петербурге арт-объект в виде фекалий посреди лужи желтого цвета. Против него было возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.