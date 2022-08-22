Художники рассказали, как ЖЭК-арт помогает экологии Художники из Петербурга с помощью ЖЭК-арта привлекают внимание к проблемам экологии

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Художники-пенсионеры из Санкт-Петербурга Елена и Алексей создают во дворе своего дома так называемый ЖЭК-арт из старых игрушек, пустых бутылок, пенопласта и других отходов, даруя им вторую жизнь. Таким образом они стараются обратить внимание на проблемы экологии и переработки вторсырья, сообщается в СМИ.

У нас хоть и есть контейнеры для сор­тировки отходов, но далеко не весь пластик доезжает до предприятий. Своими работами мы хотим затронуть эту проблему, — пояснили супруги.

Художница Елена объяснила, что образы для инсталляций подсказывает сама форма предметов. Например, они с супругом обратили внимание на то, что бутылка средства для мытья туалета напоминает шахматного коня, а упаковка питьевого йогурта — пешку. Так родилась идея для композиции «шахматы».

Пенсионерка призналась, что не всем жителям дома нравятся их арт-объекты. По ее словам, на улице нередко что-то портят и ломают, иногда крадут, однако справиться с вандалами помогает полиция. А вот дворники и управляющая компания не против выставки, женщина сообщила, что они даже предлагают помощь уличным художникам.

Президент России Владимир Путин ранее назвал создание системы работы с твердыми бытовыми отходами одной из «болевых точек» для России, которая касается миллионов людей. По его словам, власти создали целую систему мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении.