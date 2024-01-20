Художница из Петербурга лишилась картины за 1 млн рублей из-за перевозчика Mash: транспортная компания потеряла картину художницы Ястребовой за миллион

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Художница из Санкт-Петербурга Полина Ястребова лишилась картины, которую планировала продать за 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка заказала перевозку своего творения на выставку, однако транспортная компания потеряла его. В связи с этим художница была вынуждена обратиться в полицию.

Они забрали груз из моего дома 14 декабря. <...> 18 декабря я должна была получить эту поставку в Москве. Как только мы распаковали и не обнаружили полотна, мы сразу позвонили в компанию. <...> Последнее сообщение, которое я получила, было в контексте: «Мы посмотрели по камерам и не нашли», — рассказала девушка.

Свою картину она создавала на протяжении трех лет. По словам Ястребовой, в нее было вложено много сил и времени, поэтому за нахождение картины девушка обещает вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге испортили граффито с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя, расположенное во дворе на улице Восстания. Впервые стрит-арт с рок-музыкантом появился на этом месте в августе 2014 года.