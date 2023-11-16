Художнице Скочиленко вынесен приговор Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки об армии

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Александра Скочиленко

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года, — сказано в сообщении пресс-службы.

Как установило следствие, в марте 2022 года девушка заменила в магазине на Васильевском острове ценники на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях российских военных. Позднее суд в Санкт-Петербурге продлил ей арест до 10 января 2024 года, несмотря на жалобы Скочиленко на здоровье. Обвиняемая заявляла, что нынешнее медикаментозное лечение ей не помогает.

Ранее адвокат Скочиленко Яна Неповиннова процитировала слова художницы об экзамене на человечность и шансе его сдать. Слушатели в здании суда бурно отреагировали и стали рукоплескать адвокату. Судья вынуждена была перенести заседание.