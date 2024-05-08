Художница из Донбасса рассказала, что объединяет ВОВ и СВО Художница из Донбасса Пономаренко: ВОВ и СВО объединяет национальная победа

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Татьяна Пономаренко-Левераш

Художница из Донбасса Татьяна Пономаренко-Левераш в беседе с NEWS.ru заявила, что Великую Отечественную войну и СВО объединяет многонациональная победа. По ее словам, победа принадлежала народу Советского Союза в годы ВОВ, а сегодня она принадлежит народу России.

Сегодня ребята плечом к плечу. Это и чеченцы, дагестанцы, Хакасия, Удмуртия, Якутия. Все бойцы воют за Россию, — сказала Пономаренко.

Ранее певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении. В пресс-службе Минобороны рассказали, что зрителями стали бойцы, которые находятся на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач.

Также депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что киноэпопею «Освобождение» режиссера Юрия Озерова должен посмотреть каждый россиянин. По его словам, к списку величайших фильмов о Великой Отечественной войне также можно отнести «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и «А зори здесь тихие», снятые режиссером Станиславом Ростоцким по одноименной повести писателя Бориса Васильева.