Худой арестант сбежал из СИЗО через окошко для передач и попал на видео Заключенный в Благовещенске совершил побег из СИЗО-1 через окно для передач

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Благовещенске заключенный сбежал из СИЗО-1 через окно для передач, когда его оставили убираться в комнате для свиданий, сообщил Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на управление ФСИН по Амурской области. Побег арестанта попал на видео с камеры наблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек протирает тряпкой стол, затем протягивает руку к дверке окна для передач, открывает его и пролезает через отверстие, скрывшись за кадром.

Осужденный за кражу 22-летний Роман Зырянов должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

Для поимки беглеца в регионе выставили посты, в том числе на въезде в его родной город Свободный, где останавливают и досматривают все автомобили. Также по факту побега начали проверку в самом СИЗО.

Весной 2020 года в Ростовской области заключенный сбежал из СИЗО-5, поменявшись одеждой со своим знакомым, приехавшим его навестить под видом адвоката с поддельным удостоверением. Он прибыл в колонию в очках и парике. Приятелю пришлось еще два месяца провести в колонии, пока реального заключенного не задержали в Батайске.