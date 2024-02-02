«Плетем по заказу бойцов»: в Белгороде плетут маскировочные сети В Белгороде рассказали о массовом плетении маскировочных сетей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде пенсионеры, дети и школьные учителя плетут маскировочные сети, сообщила NEWS.ru местная жительница Валентина. По ее словам, горожане массово вовлечены в процесс, поскольку чувствуют себя одной семьей.

Пенсионеры приходят с утра. Здесь работает и моя семья полностью. Племянники, сестры здесь работают. То есть поддерживают все. И жители нашего села, и жители города. Это вообще не очень сложно, здесь справляются даже дети — приходят, плетут, — сообщила Валентина.

Сама женщина работает учителем в школе. Однако она поняла, что должна помочь фронту, куда ушли ее повзрослевшие ученики, поэтому пошла плести сети. По ее словам, после начала СВО добровольцы сильно сплотились и стали «одной семьей». Даже 30 декабря, во время теракта ВСУ в центре Белгорода, они тоже были за работой.

30 декабря ВСУ нанесли по городу массированный ракетный удар, погибло 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Россия в качестве ответа несколько дней подряд наносила массированные удары по украинским военным объектам, применяя большое количество высокоточных вооружений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. Президент добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.