Хромающего Балуева заметили на публике в компании женщины Александр Балуев принял участие в Забайкальском международном фестивале

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Александр Балуев

Народный артист России Александр Балуев посетил Забайкальский международный фестиваль, передает корреспондент NEWS.ru. Актер подхрамывал, но был в прекрасном настроении, он шутил и с удовольствием позировал фотографам, однако отказался раскрыть причину своей неровной походки.

Гости мероприятия встретили его аплодисментами. Балуева сопровождала министр культуры Забайкалья Маргарита Пляскина.

Звезда фильмов «Мусульманин» и «Благословите женщину» Александр Балуев все реже появляется в медиаполе. СМИ сообщали, что актер перенес серьезную операцию в 2019 году. Причины хирургического вмешательства не раскрывались. Сам 65-летний артист говорит, что поддерживает форму, занимаясь спортом. В частности, Балуев играет в теннис.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Макеева выступила на закрытии Забайкальского международного фестиваля. Вместе с ней песню о регионе исполнил ее супруг — Роман Мальков, он выбрал для выступления классический черный костюм с синей бабочкой в тон платью жены.

Макеева являлась ведущей мероприятия вместе с Александром Яцко. Как рассказывала сама актриса, песня родилась у нее во время поездки с супругом по Забайкалью. Она написала музыку и текст к ней за четыре дня. На фестивале певица также встретила своего бывшего супруга композитора и певца Глеба Матвийчука. Он тоже исполнил песню со сцены.