Христолюба Божьего будут судить за реабилитацию нацизма SHOT: блогеру Христолюбу Божьему грозит шесть лет тюрьмы за реабилитацию нацизма

Фото: vegan-christolube-gospel/youtube.com

Христолюб Божий Веган

Telegram-канал SHOT сообщает, что 40-летнего жителя Воронежа и блогера по имени Христолюб Божий Веган будут судить по делу о реабилитации нацизма. По информации канала, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

SHOT пишет, что Христолюб публиковал на YouTube-канале видео, в которых критически отзывался о Русской православной церкви, мусульманах, участников спецоперации и российских властях. Эти материалы изучили воронежские следователи и в итоге возбудили против блогера уголовное дело сразу по двум статьям: о реабилитации нацизма и нарушении права вероисповеданий.

Христолюб Божий Веган до официальной смены имени был Дмитрием Кузнецовым. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.



Ранее в Новосибирске местную жительницу обвинили в оскорблении памяти победы в Великой Отечественной войне, сообщили в региональной прокуратуре. По информации ведомства, уголовное дело о реабилитации нацизма направлено в суд.

Согласно версии следствия, женщина, будучи администратором одного из сообществ в соцсети, 9 мая 2022 года распространила на странице пост, содержащий унижение значения победы в Великой Отечественной войне. Следователи это расценили как неуважение к обществу.