Храмы Петербурга закроют для прихожан с 14 по 19 апреля

https://static.news.ru/photo/8548917a-7d76-11ea-8253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви закрывает доступ прихожан в храмы с 14 по 19 апреля. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором запретил горожанам посещать храмы до 30 апреля.

С 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтёры и съёмочные группы, обеспечивающие трансляции, — говорится в сообщении на сайте епархии.

Уточняется, что эта вынужденная мера была введена по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Настоятелям храмов порекомендовали заранее сообщить прихожанам о закрытом режиме богослужений.

Как писал NEWS.ru, богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы. Об этом говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству региона.