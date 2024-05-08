Храм в Свердловской области оказался под угрозой штрафа за салют на Пасху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В городе Верхняя Пышма Свердловской области Успенский храм оказался под угрозой штрафа из-за салюта в пасхальную ночь, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на МЧС. По данным издания, праздничный салют сочли нарушением противопожарного режима.

Ответственное должностное лицо вызвано для составления протокола, — сообщили в ведомстве.

В отделе профилактической работы и надзорной деятельности отметили, что жалоба на церковь поступила из-за пасхального салюта. Сотрудники МЧС назвали такой фейерверк нарушением противопожарного режима, который установлен в Свердловской области.

За это представитель прихода может получить штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф выше — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Однако возможно, что сотрудники МЧС не станут штрафовать церковь, а только вынесут предупреждение.

Ранее начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев заявил, что более чем в половине российских регионов объявлен пожароопасный сезон. По его словам, он открыт в 45 субъектах страны. Лекомцев отметил, что на территории страны зафиксированы случаи перехода огня на населенные пункты.