Хозяйка постирала кота в машинке вместе с одеждой В Челябинске кот выжил после 10-минутной стирки в машине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница Челябинска не заметила, как ее кот по кличке Беляш запрыгнул в стиральную машину, после чего она запустила стирку, сообщает Telegram-канал Baza. Кот замачивался в машинке 10 минут, пока хозяйка не обнаружила его пропажу.

Когда женщина нигде не нашла Беляша, она услышала странное бульканье, доносящееся из ванной. Она сразу же остановила стирку и достала из барабана мокрого кота. Хозяйка повезла Беляша в ветеринарную клинику.

После осмотра врачей стало понятно, что кот не успел захлебнуться и получить переломы. Однако он находился в тяжелом состоянии. У животного не определялось артериальное давление, а также была низкая температура тела. Врачам клиники удалось стабилизировать состояние питомца, на следующий день его выписали.

Как утверждают врачи, подобный случай далеко не первый. Они предупредили хозяев, что коты любят спать в укромных и теплых местах, таких как шкафы, ящики, стиральные машины и даже плиты.

Ранее организация «Центр тигр» сообщила, что в Находке ветеринары спасли занесенного в Красную книгу лесного кота, пострадавшего в ДТП. У него была сломана лапа. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.