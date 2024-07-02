Хозяйка найденной собаки с замотанной пастью обвинила в этом больную дочь Хозяйка брошенной умирать в Ленобласти собаки обвинила во всем свою больную дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяйка найденной собаки с перемотанной шнурками мордой заявила, что в произошедшем с псом виновата ее невменяемая дочь. Ранее собаку, привязанную к дереву, нашли дачники в зарослях недалеко от железнодорожной станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Волонтерам по чипу удалось установить хозяйку несчастного пса. Женщина по неизвестной причине начала им рассказывать, что собака дома и с ней все хорошо. После того, как активисты сообщили, что смогли вычислить ее питомца по клейму, женщина призналась, что лежит в больнице, а дома осталась дочь с психическим заболеванием.

После этого она встретилась с волонтерами и заявила, что готова отказаться от питомца и отдала все документы на собаку, но изменила свое решение спустя несколько дней. Получив отказ, женщина высказала нелицеприятные слова в адрес волонтера, у которой сейчас находится пес. Канал также отмечает, что в больнице женщина не лежала, а документы с диагнозом дочери показать отказалась.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах ищут человека, который насилует котят и выкидывает их полуживыми на улицы города. Одно из животных волонтеры подобрали на улице Южной. В организме котенка обнаружили жидкость, похожую на человеческую сперму. Также у него был диагностирован разрыв прямой кишки.