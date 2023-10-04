Хозяин спустил акиту на стаффа и стал снимать на телефон в Люберцах

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В Люберцах хозяин собаки породы акита-ину спустил питомца на американского стаффордширского терьера, которого выгуливала на поводке местная жительница, приводит слова очевидца Telegram-канал «Москва с огоньком». Люберчанка пыталась спасти своего стаффа, пока хозяин акиты снимал все происходящее на телефон и держался на расстоянии.

Хозяин акиты спровоцировал собачью драку поздно вечером в районе люберецкого ЖК «Томилино Парк». Когда агрессивная собака вцепилась в стаффа, хозяйка попыталась оттянуть пса на поводке, но безуспешно. Женщина кричала спустившему акиту собачнику, прося его, чтобы тот оттащил собаку, но мужчина игнорировал ее и снимал схватку животных на телефон, отойдя на расстояние.

По информации «Москвы с огоньком», в результате стаффордширский терьер оказался в клинике с рваной раной шеи. Подала ли хозяйка стаффа заявление в полицию на владельца акиты, неизвестно.

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