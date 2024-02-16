Хозяин спасенной в Люберцах собаки рассказал, почему оставил питомца одного Хозяин спасенной в Люберцах собаки оставил питомца из-за лечения в наркологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хозяин спасенной в Люберцах собаки рассказал, что закрыл питомца одного в квартире, так как лечился в наркологической больнице. В беседе с «360» он заявил, что оставил еду и воду, но собака все равно начала выть. По его словам, питомца забрали в приют, а его самого вызывали в полицию.

Я находился в наркологической больнице, а собака осталась одна. У нее было много еды и воды. Но она начала выть, соседи вызвали полицию, вскрыли дверь, собаку увели в приют. На следующий день меня вызвали в полицию, провели беседу, — рассказал собеседник издания.

Мужчина признал, что у него есть проблемы с алкоголем. Это отметили и соседи. Так, один из них в беседе с изданием подчеркнул, что хозяину собаки неоднократно пытались помочь, в том числе и с уборкой в квартире. При этом сосед выразил уверенность, что работа с психологом могла бы избавить мужчину от алкогольной зависимости.

Однако хозяин не уверен, заберет ли он питомца. По его словам, за последние три года он потратил на собаку полмиллиона рублей, но у него нет столько денег, «чтобы выбрасывать их на животное».

Мне же тоже хочется кушать. Если собака попадет в хорошие руки, то это замечательно. Я же не отдаю пьянице какому-нибудь за рубль, — заключил он.

Сотрудники полиции ранее попали в квартиру в подмосковном Томилино, где была заперта собака. На опубликованных кадрах видно, что квартира предполагаемого хозяина собаки находится в неухоженном состоянии, самого его внутри нет. Спасенного спаниеля забрали волонтеры.