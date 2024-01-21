Хозяин погибшего кота Твикса раскрыл подробности поездки Хозяин Твикса Гайфуллин заявил, что на кота был куплен отдельный билет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Проводники в поезде знали, что кот Твикс едет с пассажиром, заявил хозяин погибшего животного Эдгар Гайфуллин в беседе с «Известиями». По его словам, на питомца был куплен отдельный билет.

Как рассказал журналистам Гайфуллин, сопровождать кота в поезде после операции должен был друг хозяина Евгений. Когда он заходил в вагон, проводники видели переноску, пояснил мужчина. После отправления Евгений уснул, а проснувшись, не обнаружил кота рядом. В ответ на вопрос о пропаже проводник ему сообщила, что кот выбежал на станции в Кирове. Она также заявила, что питомец является ручной кладью, поэтому сотрудники РЖД не несут за него ответственности.

Ему ответили, что не несут ответственности за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, это не ручная кладь, у него также есть билет, — уточнил хозяин Твикса и добавил, что добьется наказания для всех виновных, чтобы никто больше не попал в такую же ситуацию.

Ранее генеральный директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный заявил, что хозяевам стоило лучше присматривать за Твиксом и они частично виноваты в трагедии. Однако проводника, выкинувшего кота на мороз, Запашный не оправдывает. Он считает, что обязательно нужно спросить, что творится у нее в голове, как она воспитывает своих детей.

В РЖД сообщили, что проводникам Российских железных дорог запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса, которого выбросили на мороз на станции в Кирове. Также в холдинге заявили, что сожалеют о смерти питомца, представители принесли извинения хозяевам кота.