«Хозяева земли»: стало известно, где жили фигуранты теракта в «Крокусе» РИА Новости нашли в Твери квартиру арестованных из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, выяснили корреспонденты РИА Новости. Соседи охарактеризовали мужчин как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли».

Исломовы всегда здоровались, пьяными их не замечали. За дверью их жилища часто были слышны детские голоса. Однако они держали себя свысока, отметила одна из соседок.

Даже видя, что я старая женщина, захожу с двумя сумками, поднимаю пакеты наверх, — открывается дверь у Исломовых, и никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут, — рассказала она.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что грозит арендодателю предполагаемых террористов. Если окажется, что человек, сдававший квартиру обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, причастен к преступлению, он может получить от 20 до 30 лет лишения свободы. Правовед подчеркнул, что с точки зрения фактического участия в теракте это не самая большая роль.

Речь идет об Алишере Касимове, которого на днях арестовали. Мать мужчины объяснила, что ему предложили за жилье хорошие деньги. Она заверила, что ее «сын хороший, верящий, всем верит», а с другими арестованными не знаком.