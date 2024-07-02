Хозяева покусавшего ребенка в Новосибирске хаски высказались о случившемся Хозяева укусившего ребенка в Новосибирске хаски: близкие мальчика исказили факты

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Владельцы собаки породы хаски, которая напала на шестилетнего мальчика в Новосибирске, рассказали свою версию произошедшего, передает Telegram-канал Mash Siberia. По их словам, родственники пострадавшего переврали факты, а также требовали с них деньги.

Хозяева животного заявили, что мужчина сидел на площадке с младенцем, а его жена находилась рядом с собакой, которая сидела на газоне. Мальчик очень быстро катался на самокате и запутался в поводке, из-за чего пес перепугался и укусил ребенка. Хозяин животного оттащил хаски, а его жена отвела пострадавшего к взрослым.

Хозяева собаки отметили, что после этого к ним подбежала тетя мальчика, которая принялась ругать и оскорблять. Когда мужчина отвез ребенка в травмпункт, родственница пострадавшего, по его словам, заявила, что вопрос можно уладить за дорогой алкоголь и игрушку, но через пару дней уже потребовала 50 тысяч рублей. Когда владельцы хаски отказались давать деньги, близкие мальчика придали историю огласке.

В свою очередь тетя ребенка в ответ на это заявила, что родственники направляли досудебную претензию, но хозяева пса отказались ее удовлетворять. В настоящий момент в произошедшем разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик подвергся нападению собаки на детской площадке в Новосибирске. Отмечается, что хозяином хаски оказался полицейский, следствие и прокуратура начали проверку инцидента.