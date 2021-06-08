Главу Бурятии оштрафовали за нарушение собственного постановления

https://static.news.ru/photo/e312b6e8-c832-11eb-bbe4-96000091f725_660.jpg Фото: tsydenov_aleksey/instagram.com

Главу Бурятии Алексея Цыденова управление МЧС оштрафовало за пикник на природе, пишут «Новые известия».

Как сообщается, Цыденов на майские праздники решил устроить пикник на берегу реки Иркут в Тункинском районе и развёл костёр вне специально оборудованной площадки. За нарушение собственного постановления главе региона теперь придётся заплатить штраф три тысячи рублей.

Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно! — написал глава Бурятии на своей странице в Instagram.

Согласно постановлению правительства республики, с 19 апреля в регионе был введён особый противопожарный режим. Нарушителям грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей.

Как указал инспектор пожнадзора, смягчающим обстоятельством в деле Цыденова стало его «раскаяние и совершение правонарушения впервые».

Ранее в Роскачестве разъяснили, где лучше всего пожарить шашлыки, чтобы насладиться любимым вкусом и заодно не попасть под штраф. Специалисты отмечают, что устроить пикник с шашлыками можно и в черте города, однако только на специально оборудованных площадках. Они, чаще всего, уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории. Вне таких площадок готовить еду на углях запрещено.