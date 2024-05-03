«Хорошо поработали»: расчеты РСЗО «Град» накрыли огнем позиции ВСУ Минобороны РФ: РСЗО «Град» поразила позиции ВСУ рядом с Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Расчеты РСЗО «Град», входящие в группировку прикрытия госграницы, поразили пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили военную технику противника.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов, — говорится в сообщении.

Подтвердить уничтожение целей удалось с помощью кадров объективного контроля, уточнили в ведомстве. Командир ракетного взвода с позывным Ока отметил, что ВСУ потеряли в результате операции три пункта дислокации, пять автомобилей и до 15 человек личного состава.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 ВКС России по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении. Атака велась ракетами С-13 «Тулумбас». По данным оборонного ведомства, каждый самолет нес по 10 таких ракет.

Кроме того, стало известно об уничтожении в зоне СВО украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Минобороны РФ показало кадры, на которых видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетели на воздух.