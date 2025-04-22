«Хороший знак»: в Госдепе оценили готовность Москвы к переговорам с Киевом Fox Business: Госдеп США позитивно оценил готовность РФ к переговорам с Украиной

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Госдепартамент США позитивно оценивает ход диалога с Москвой, заявил в эфире телеканала Fox Business представитель ведомства Тэмми Брюс. Он также отметил готовность России к переговорам с Украиной.

Это очень хороший знак, — заявил Брюс.

Ранее The New York Times написал, что объявленное Россией пасхальное перемирие в зоне СВО демонстрирует готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров. В материале указано, что этот сигнал в том числе направлен в адрес администрации американского лидера Дональда Трампа.

До этого чешский политолог Петр Друлак выразил мнение, что в случае переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп может быть уверен в реализации договоренностей. При этом никаких аналогичных гарантий от Киева Вашингтон получить не сможет. Эксперт также уточнил, что Трамп рассматривает украинский конфликт прежде всего как экономическую проблему — это вопрос расходов и выгод для США.

Отмечалось, что США могут поставить Украине ультиматум: мирные переговоры на условиях России или потеря военной и разведывательной поддержки Вашингтона. Администрация Трампа считает требования Москвы обоснованными, а Украину — зависимой от американской помощи. Более того, некоторые американские политики допускают признание новых территориальных реалий ради прекращения конфликта.