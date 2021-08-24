«Хороший мальчик»: сибиряк приласкал вышедшего из тайги медведя

В иркутское село из тайги забрёл медведь. Местные жители сняли косолапого на видео, а один из них даже не побоялся погладить животное, пишет «КП-Иркутск».

Случай произошёл в селе Васильевка Баяндаевского района. Медведь пришёл из села и стал гулять по огородам. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как животное идёт вдоль деревянного забора, а затем, завидев людей, направляется в их сторону. Спустя некоторое время в кадр попадает мужчина, который начинает ласкать мохнатую медвежью голову. При этом хищнику такая ласка явно пришлась по душе.

Хороший, хороший мальчик, не кусается, — сказал он на видео.

Как выяснилось, снимала медведя 15-летняя дочь этого мужчины. По его словам, животное показалось ему безобидным, поэтому он и не испугался.

За всё время, пока я здесь работаю, это первый случай. Медведь выглядел ручным, никого не боялся, будто уже общался с людьми. Сотрудники полиции всё же смогли прогнать животное обратно в лес, не причинив ему зла, — рассказал в свою очередь глава поселения Сергей Рябцев.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области охотники не смогли пристрелить медведя, задравшего корову в одном из местных сёл.