https://static.news.ru/photo/528c452a-3171-11ea-8f58-fa163e074e61_660.jpg «Хор Турецкого» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный коллектив пригласил в пострадавший от наводнения город временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Концерт состоялся при поддержке правительства региона и Сбербанка.

Мы приехали в это место, чтобы люди поняли, что они не одни, что о них заботится правительство, заботится вся страна, — цитирует пресс-служба губернатора руководителя хора Михаила Турецкого.

Концерт был благотворительным, его смогли посетить все желающие. По словам Кобзева, в конце 2020 года «Хор Турецкого» вновь приедет в Тулун.

Как писал NEWS.ru, Игорь Кобзев новогоднюю ночь провёл в Тулуне. Он рассказал журналистам, что хочет встреть Новый год именно там, так как город становится всё лучше и лучше. По его словам, для пострадавших от наводнения уже строят дома на двух площадках. Кроме того, правительство Иркутской области готово рассмотреть вопрос привлечения на территорию опережающего развития крупного бизнеса.