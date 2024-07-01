Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах города на территории ДНР Администрация Мариуполя: в водоемах города обнаружили холероподобный вибрион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили холероподобный вибрион в водоемах на территории городского округа Мариуполь, сообщает пресс-служба администрации города. Там отметили, что в зоне риска находятся река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также морской пляж в районе судоремонтного завода.

По результатам проведенных исследований и протокола испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь <...> В зоне риска — река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода, — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции. Там подчеркнули, что причин для паники нет, но призвали местных жителей быть осторожными. В частности, настоятельно рекомендуется избегать купания в этих местах.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко ранее сообщил, что Киев скрывает вспышку холеры в Херсоне, пытаясь замаскировать ее под тиф. По его словам, холерный вибрион (возбудитель холеры) попал в питьевую воду из Днепра.