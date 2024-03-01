Хоккейный тренер скончался во время турнира на глазах у жены и сына В Екатеринбурге хоккейный тренер Жданов скончался во время турнира

Хоккейный тренер Максим Жданов из Екатеринбурга скончался на 56 году жизни во время турнира, сообщает ЕАН со ссылкой на Федерацию хоккея Свердловской области. Во время матча на трибунах находились жена спортсмена и его маленький сын. Как отметили в Федерации, Жданов известен по организации городского турнира «Выходи во двор». Тренер внес большой вклад в развитие хоккея в регионе и основал клуб «Леда».

Максим Борисович Жданов, известный спортсмен, тренер и организатор популярного городского турнира «Выходи во двор», ушел из жизни неожиданно, — говорится в сообщении.

Тренеру стало плохо во время игры между командами Орджоникидзевского района. Несмотря на все усилия медиков, спасти Жданова не удалось. Прощание со спортсменом состоится на корте «Леда» 1 марта в 11:30.

Ранее стало известно о столкновении автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля в Свердловской области. В результате аварии скончался тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Вместе с командой он возвращался с соревнований в Уфе. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо у автобуса. В ДТП также погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров.