Хоккейный матч на Урале обернулся реанимацией игрока На Урале хоккеист попал в реанимацию в результате травмы во время матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Асбесте Свердловской области в ходе хоккейного матча 17-летний игрок из Тюмени получил серьезную травму из-за удара в шею, пишет «КП-Екатеринбург». Молодого человека госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Как рассказала изданию мать пострадавшего, спортсмен провел ночь в реанимации, в настоящее время его состояние улучшилось.

Эту ночь Даниил провел в реанимации. <...> Тренер говорит, что это был контактный момент игры. Сын упал на лед, к нему съехались игроки, чтобы помочь. Лед Даниил покинул сам. А уже потом начал терять сознание. Врачи увезли его, — рассказала мать пострадавшего.

Она уточнила, что инцидент произошел 14 января во время матча между командами «Хризотил» и «Тюменский легион». Игрок из Тюмени столкнулся с другим хоккеистом, получив удар в область шеи. Врачи в Асбесте приняли решение доставить юношу вертолетом в Екатеринбург. О его состоянии родителей информировали по телефону. Известно, что у спортсмена ушиб шейного отдела и головного мозга.

Сейчас, по словам матери хоккеиста, он чувствует себя нормально. Молодой человек в сознании, у него четкая речь, он самостоятельно ест, но пока что испытывает головные боли. Ожидается, что лечение займет не меньше четырех дней.

Как пишет издание, в руководстве хоккейной команды «Тюменский легион» пока воздерживаются от комментариев. По факту произошедшего начата прокурорская проверка.

Ранее в Вологодской области в результате ДТП погибли двое игроков молодежной хоккейной команды «Чайка». Погибшие были 2010 и 2011 годов рождения.