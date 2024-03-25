«Ходил по локоть в крови»: соседи о нападении внука на 80-летнюю бабушку Полиция задержала убившего пенсионерку внука после обращения соседей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Набережных Челнов, изрезавший лицо ножом родной бабушке, всегда был странным и нелюдимым, рассказали соседи в беседе с NEWS.ru. Они признались, что считали его наркоманом, а в день трагедии заметили, как он ходит по улице в одной футболке с руками «по локоть в крови». По словам жителей, тогда они вызвали полицию, которая прибыла на место спустя полчаса.

Она старенькая была совсем, лет 80 было. Все это случилось в субботу около 9 часов. Заметили ее внука на улице у подъезда дома. Он ходил на холоде в одной футболке, босой и по локоть в крови. Руки, ноги, вещи, все... Он в принципе был странным и нелюдимым, мы думаем, он наркоман. Тогда, конечно, вызвали полицию. Они приехали только спустя полчаса. Тогда мы и узнали, что он напал на нее. Ее сначала увезли на скорой, но спасти не смогли, — рассказали соседи.

Речь идет о происшествии, которое случилось 23 марта. Внук напал на 81-летнюю бабушку. Женщину увезли на скорой помощи, однако вскоре она умерла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители Красноярского края приступили к проверке по факту издевательств 11-летнего мальчика над прабабушкой с деменцией в селе Большой Сереж. По данным СМИ, причиной конфликта стали обидные слова пенсионерки в адрес правнука, произнесенные на фоне проблем с памятью.