Ходаковский заявил об активных боях в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России резко активизировались на Авдеевском направлении, заявил в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии Александр Ходаковский. По его словам, ночью было «особенно шумно» — российские военные боеприпасы не экономили.

В направлении Авдеевки сегодня ночью было особенно шумно — чувствуется, что задачи экономить БК не было. Понимаем, что взятие Авдеевки не избавит Донецк от ракетных атак, но вырвать это жало всё же очень хочется. Когда линия фронта практически совмещается с линией границы городской агломерации — это, мягко говоря, некомфортно, — написал он.

Он добавил, что поток машин на дорогах ДНР едва ли не превысил уже довоенный уровень и даже вернулось такое явление, как пробки. По его словам, выдержке и упорству обстреливаемых дончан нужно будет поставить памятник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным ведомства, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana 2 и орудие «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты CV-90 производства Швеции, американский БТР М113.