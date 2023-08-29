Ходаковский: ВСУ опасаются ВС России на альтернативных направлениях

Фото: МО РФ

ВСУ вынуждены перебрасывать ресурсы с Запорожского направления под Днепропетровск, опасаясь действий российской армии на альтернативных направлениях, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, это мешает противнику сосредоточивать усилия по тем векторам, на которых он изначально рассчитывал добиться успеха.

Как следствие, даже если удается местами достичь тактического успеха — развивать его нет возможности, и противник оттягивается назад, боясь окружения, — написал Ходаковский.

В то же время, когда у российских войск мало ресурсов, они растянуты по длинной дуге и испытывают затруднения с переброской резервов по большой окружности, указал он. Пользуясь этим, ВСУ стремятся усложнить и без того сложную ситуацию путем перерезания транспортной артерии, рассказал замглавы Росгвардии в ДНР.

Но когда ресурс накапливается за пределами контура — большая протяженность линии соприкосновения позволяет применить этот ресурс практически с любой стороны света. Это заставляет противника вертеться и размазывать силы. Как наш ресурс покажет себя в деле — это главный вопрос. Но для противника факт его наличия — это большая головная боль, — констатировал он.

Ранее Ходаковский признался, что негативно относится к отправке на передовую призывников из числа мигрантов, получивших российское гражданство. По его мнению, такие солдаты могли бы бесплатно строить казармы, полигоны, дороги и танковые заграждения. При этом замглавы Росгвардии в ДНР отметил, что это такие же граждане РФ с обязанностями воинской службы, от которой они не должны уклоняться.