Ходаковский: ВСУ находятся на грани дезертирства на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины находятся на грани самовольного оставления позиций на Донецком направлении, сообщил в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, в некоторых подразделениях поднялись волны недовольства на фоне невосполнимых потерь.

На Донецком направлении несет потери — есть информация о недовольстве в ряде подразделений противника, понесших невосполнимый урон и находящихся на грани самовольного оставления позиций, — написал Ходаковский.

Он добавил, что вблизи Великой Новоселовки украинские силы закрепляются в Старомайорском, пытаясь таким образом улучшить положение, однако успех носит локальный характер. Ходаковский предположил, что ВСУ не ставят стратегических целей перед собой, чего нельзя сказать о действиях на Запорожском направлении.

По мнению комбата, украинские силы максимально сосредоточены на крупных задачах под Запорожьем. Активно задействуя авиацию, ВСУ пытались прорвать российскую оборону вблизи Работино, однако эта цель не достигнута, добавил он.

Вместе с тем руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что украинские военные отказываются идти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, в ряде подразделений ВСУ зреет недовольство решениями командного состава, также есть дефицит необходимых вооружений.

При этом Ходаковский отметил, что вопреки значительным потерям и отказу некоторых подразделений от участия в контрнаступлении украинская армия продолжит «таранить» позиции ВС России. Он объяснил это тем, что Украине сейчас «крайне важно дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке» страны.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит выбрать один из двух «ядов» из-за провалов в контрнаступлении ВСУ: он должен либо согласиться на мир, отказываясь от членства страны в НАТО, либо продолжить борьбу, в которой ожидаются дополнительные потери территорий.