Ходаковский рассказал о захватнических планах ЧВК «Вагнер» Ходаковский заявил, что в планы руководства ЧВК «Вагнер» входит захват Краснодара

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что руководство «Вагнера» планирует захватить Краснодар. По его словам, большая часть рядового состава ЧВК не была посвящена в планы командования. Ходаковский добавил, что бойцам «Вагнера» сказали о переброске на защиту Белгородской области, из-за чего они были удивлены дальнейшим ходом событий. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По сообщениям из мятежной среды — в планы руководства «Вагнера» входит и захват Краснодара. Что же, — прости им, Господи, ибо не ведают, что творят, — написал Ходаковский.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента.