Ходаковский рассказал о влиянии вознаграждения на мотивацию контрактников Ходаковский: многие контрактники идут на фронт прежде всего из-за денег

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Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале отметил, что размер денежного вознаграждения играет далеко не последнюю роль среди мотивов, по которым военнослужащие-контрактники соглашаются отправлять на фронт. Он подчеркнул, что это «закономерно и неизбежно», а также добавил, что ни в чем не упрекает военнослужащих и лишь констатирует факт.

В качестве примера он привел ситуацию со своими подчиненными. Ходаковский пояснил, что на 4000 тысячи бойцов в создаваемом корпусе нашлось только 2200 штатов. В связи с этим было принято решение с вошедших в штат бойцов удержать часть вознаграждения, чтобы выплаты штатным и нештатным военнослужащим были равными, так как они одинаково рискуют на поле боя.

Так и сделали, а после первой же зарплаты в военную прокуратуру поступило тридцать восемь жалоб на то, что расписывались в ведомости за одну сумму, а на руки получили другую, — написал Ходаковский.

Он добавил, что в этом нет ничего нового. По его словам, данный инцидент в очередной раз послужил подтверждением тому, что природа человека трудно поддается «реформированию», даже в особые моменты. Ходаковский также указал на то, что существует разница между «мобилизовать, а потом вознаградить, или приманить деньгами, а потом пытаться мобилизовать в человеке готовность рисковать собой».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО предложила предоставить добровольцам некоторые льготы, положенные пока только контрактникам. Руководитель группы Андрей Турчак рассказал, что инициатива уже представлена в очередном докладе президенту Владимиру Путину. В частности, предлагаются единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ и льготы по налогу на имущество.